مدبولى يتابع أعمال تطوير محور المحمودية بالبحيرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء اليوم الخميس إجتماعا لمتابعة أعمال تطوير محور المحمودية بالبحيرة بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية . وترجع أهمية مشروع تطوير محور ترعة المحمودية بالإسكندرية إلى أنه سيؤدى لتحول ديموجرافى للأراضى على جانبى المحور مع التنوع فى الأنشطة المختلفة، وتنوع المناطق الخدمية والاستثمارية، وتطوير لجميع شبكات المرافق لتتواكب مع المتطلبات الحالية والمستقبلية المحافظة، حيث يعد المشروع محورا تنمويا متكاملا يلبى كل متطلبات التنمية والحركة والاستثمار وحل المشكلة المرورية بالإسكندرية، وكذا خدمة التوسعات العمرانية الجديدة وسيتم استثمار الأرض المكتسبة من تغطية ترعة المحمودية فى عمل مشروعات إسكان متعدد المستويات على طول المحور.

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