مؤسسة بطرس غالي تشيد بـ منح جائزة التميز لهالة السعيد

أكدت مؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة" برئاسة ممدوح عباس، أن حصول الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على جائزة أفضل وزيرة عربية يعكس نجاح برامج التنمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد ممدوح عباس، اليوم الخميس، على أن الوزيرة هالة السعيد، رئيسة الهيئة الاستشارية لمؤسسة بطرس غالي، تعد رمزا مشرفا للمرأة المصرية و مثالا يحتذى به في الأداء الحكومي ، معتبرا أن إسناد هذه الجائزة لمصر يؤكد مضي الدولة على الطريق الصحيح فيما يتعلق بتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر2030”.

وتقدم ممدوح عباس باسم أعضاء مجلس الأمناء و أعضاء الهيئة الاستشارية للمؤسسة بخالص التهنئة للدكتورة هالة السعيد لفوزها بجائزة التميز الحكومي كأفضل وزيرة عربية،متمنيا لمصر وشعبها مزيد من التقدم و النجاح و الازدهار.

كما أشادت مؤسسة بطرس غالي بالدعم الذي قدمته القيادة السياسية للمرأة المصرية وتمكينها اقتصاديا و اجتماعيا والدفع بها في المناصب القيادية بمختلف المجالات .

وكانت جائزة التميز الحكومي العربية قد اختارت، في دورتها الأولى الاربعاء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كأفضل وزيرة عربية.