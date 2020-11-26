القومى للمرأة ينظم مسابقة أمثال تستهدف الأطفال

أعلن المجلس القومى للمرأة عن تنظيم مسابقة بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان ومؤسسة سيف كيدز ، وذلك فى إطار حملة ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتى يطلقها المجلس القومى للمرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2020.

وتستهدف المسابقة تنشئة الاجيال الجديدة وتربيتهم على قيم تمكين المرأة ودعمها.. من خلال تغيير الامثال الشعبية الدارجة التى تتضمن جمل وكلمات تحث على العنف ضد المرأة ..الى جمل وكلمات تشجع على تمكين المرأة ودعمها ومساندتها.

والمسابقة سوف تكون من خلال نشر بوست على الصفحة الرسمية للمجلس القومى للمرأة على الفيس بوك يتضمن مثل شعبى معروف ولكن ناقص كلمة والمطلوب استبدال الكلمة المعروفة بالمثل بكلمة أخرى تشجع على تمكين المراة ودعمها ومساندتها ، وارسال الاجابة كتعليق على البوست الخاص بالمثل الشعبى..والفائز فى المسابقة سوف يكون أكثر شخص قام بالتعليق على البوست باجابات مناسبة ، وقام بدعوة اصدقائه على الفيس بوك للمشاركة فى المسابقة من خلال عمل mention لهم.

وجوائز المسابقة عبارة عن لعبتين ، حيث تناسب اللعبة الأولى مختلف الاعمار و تحمل اسم safeelings وتتحدث عن اهمية التعبير عن المشاعر المختلفة للبنات والاولاد ، واللعبة الثانية تحمل اسم " تغييرك هيغير " وهى عبارة عن جمل مختلفة فى شكل كروت تشجع المراهقين على قراءة جمل مليئة بالتمكين ونبذ العنف ضد المراة .