تايم سبورت تنقل غدا مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا تحت شعار لا للتعصب

تنقل مساء غد قناة أون تايم سبورت على البث الأرضي مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك تحت شعار لا للتعصب ، حيث وفرت الهيئة الوطنية للإعلام كافه الدعم الفني والتقني من كاميرات HD وسيارات البث و كاميرات درون وسبايدر لنقل صوره من الجو وتغطية كافه تفاصيل المباراة بشكل متميز لامتاع جماهير الناديين الكبيرين ومحبى وعشاق كرة القدم المصرية

وكان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قد أكد على أهمية نقل المباراة بشكل متميز يليق وأهمية هذا الحدث الرياضي الكبير ، مشددا على أن يلتزم الجميع بتناول المباراة بشكل حيادي ومتوازن بعيدا عن التعصب والإثارة و تجنب كافة أشكال التعصب الرياضي لأن الفائز من الفريقين فى النهاية سيحمل علم مصر وستكون البطوله مصرية و التى تعتبر انتصارا للرياضه المصرية ويسعد بها جماهير الشعب المصري العظيم .

وتتمنى الوطنية للإعلام مشاهدة ممتعة لجماهير الكرة المصرية على قناة أون تايم سبورت وأن تخرج المباراة بشكل يسوده قيم الروح الرياضية والإخاء ونهنئ انفسنا جميعا بالفائز لأن البطوله فى النهاية مصرية.