ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 4.8 مليون طن

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من أول يناير 2020 وحتى 25 نوفمبر الحالي.

حيث بلغت حوالي 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الحجر الزراعي.

وقال القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليوناً و 420 ألفا 204 طنان ، بالإضافة إلي تصدير 678 ألفا 577 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 401 ألف و357 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 138 ألفا و 847 طنا، في حين احتل الرمان على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 90 ألفا و 969 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من المانجو على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 46 ألفا و272 طنا ، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السابع بإجمالي 35 ألفا و108 أطنان، يليها في المركز الثامن الفاصوليا بإجمالي 20 ألفا و 495 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 7 آلاف و 189 طنا، بينما حصل الخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 3700 طن ، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 3676 طنا، وحصل الباذنجان على المركز الثاني عشر بإجمالي 1573 طنا، وحصلت الفراولة على المركز الأخير بإجمالي 660 طنا.