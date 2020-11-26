نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض السودان علي السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الجمعة يسود طقس لطيف على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد فيما يكون مائل للبرودة علي السواحل الشمالية.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد ومائل للبرودة علي جنوب سيناء فيما يكون شديد البرودة علي شمال الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة أمطار خفيفة علي بعض المناطق من القاهرة ( القاهرة-الجيزة-القليوبية) وأمطار متوسطة الي غزيرة علي بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفر الشيخ-البحيرة-الدقهلية-الغربية)، وأمطار غزيرة تكون احيانا رعدية علي بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية-رشيد-بلطيم-دمياط" وأمطار متوسطة علي بعض المناطق من (بورسعيد-العريش-رفح)، كما تكون الرياح نشطة أحيانا علي كافة المحافظات.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا الجمعة، القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

