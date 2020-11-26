نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير الشباب والرياضة بالقاهرة يشيد بالطفرة الإنشائية ويؤكد ضرورة استمرار عمليات التطوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور سيد حزين وكيل الوزارة- مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، زيارة ميدانية لمركز شباب المقطم للوقوف علي اخر الاستعداد داخل المركز.

وبدأت الزيارة بتكريم الدكتور سيد حزين من قبل وحيد مدني رئيس مجلس الإدارة، وإيهاب مصطفى المدير التنفيذي، بدرع المركز تقديرآ لدوره وجهده المبذول للحرص علي الارتقاء بمنظومة العمل الشبابي.

وتابع حزين جولته داخل المركز بتفقده للمنشئات القائمة ورؤية المقترحات الخاصة بالانشاءات الجديدة على أرض الواقع.

من جهته، أشاد حزين، بالطفرة الإنشائية الحالية داخل المركز وشدد علي ضرورة الاستمرار في عمليات الاستثمار والتطوير داخل مراكز شباب القاهرة من أجل احتواء طاقات الشباب والارتقاء بالمستوى والشكل الحضاري لمراكز شباب القاهرة.