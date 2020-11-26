نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. شاهد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا على البث الأرضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنقل مساء غد، قناة أون تايم سبورت، على البث الأرضي، مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك، وذلك تحت شعار "لا للتعصب".

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها وفرت كافة الدعم الفني والتقني، من كاميرات HD، وسيارات البث، وكاميرات درون، وسبايدر؛ لنقل صورة من الجو، وتغطية كافة تفاصيل المباراة بشكل متميز، لإمتاع جماهير الناديين الكبيرين، ومحبي وعشاق كرة القدم المصرية.

وكان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قد شدد على أهمية نقل المباراة بشكل متميز، يليق بأهمية هذا الحدث الرياضي الكبير، مشددًا على أن يلتزم الجميع بتناول المباراة بشكل حيادي ومتوازن، وذلك بعيدًا عن التعصب والإثارة، وتجنب كافة أشكال التعصب الرياضي، نظرًا أن الفائز من الفريقين في النهاية سيحمل علم مصر، وستكون البطولة مصرية، والتي تعتبر انتصارًا للرياضة المصرية، ويسعد بها جماهير الشعب المصري العظيم.

وتقدمت الهيئة الوطنية للإعلام في بيانها، للمصريين بمشاهدة ممتعة على قناة أون تايم سبورت، وأن تخرج المباراة بشكل يسوده قيم الروح الرياضية والإخاء، متقدمة بالتهاني بالفائز نظرًا أن البطولة في النهاية مصرية.