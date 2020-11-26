نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن: فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ سيدة وأبنائها مقيمين في حديقة بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، بالتعامل والاستجابة السريعة لحالات أطفال وكبار بلا مأوى، توجه فريق حماية الاطفال والكبار بلا مأوي للتعامل مع بلاغ متكرر يفيد بوجود سيدة مع ابنائها تقيم بحديقة بأحد شوارع القاهرة.

وعلي الفور تحرك الفريق لمكان البلاغ وتبين أن السيدة في العقد الثالث من عمرها تقيم بالحديقة برفقة طفلين وابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة وبعد محاولات متعددة من قبل الفريق علي مدار سنة كاملة لاقناعها بالايداع في احدى دور الايواء خلال عدد من الجلسات، إلا أنها كانت ترفض بشدة ولم تفصح سوي انها من قرية تقع بين محافظة البحيرة والاسكندرية ولديها طفلين الاول يدعي ع. 3 سنوات والاخر عبد الرحمن 4 سنوات وابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة تدعي ي. وتبلغ من العمر 18عاما.

وتم التنسيق مع مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول عميد عمرو رضا والرائد عمرو خليل رئيس عمليات القسم واتخاذ القرار المناسب لتدخل كافة الاطراف وطبقا للاجراءات الاحترازية وبرفقة وحدة شرق القاهرة التابعة لبرنامج حماية الاطفال والكبار بلا مأوى، وتمكنت قوة من القسم من ضبط السيدة وتحويلها للنيابة والتي أصدرت قرارا بايداعها إحدى دور الايواء بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمستشفي حميات العباسية لبحث اصابتها بفيروس كورونا من عدمه، كما تم إيداع الابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة بدار مريم لرعاية المسنين وذوي الإعاقة كما تم إيداع الطفلين بدار تحسين الصحة بالرماية.