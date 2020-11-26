صور.. وزيرة التضامن : نستهدف تطوير مراكز التكوين المهنى لزيادة فرص العمل

جدة - نرمين السيد - وزارت القباج، حديقة 30 يونيه بجوار مطار الخارجة، كما شهدت مصنعا للخزف ومعرض منتجات حرفية تتضمن السجاد والكليم ومنتجات الأرابيسك، كما افتتحت وحدة التضامن الاجتماعى ووحدة بنك ناصر بجامعة الوادى الجديد، وزارت مصنع للملابس ومركز التكوين المهنى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى والذى يضم صناعات خشبية وأعمال لحام.

وشاركت القباج فى تسليم أجهزة العرائس لـ 80 فتاة من المقبلات على الزواج بالمحافظة، فى إطار مبادرة "دكان الفرحة " بالشراكة مع صندوق "تحيا مصر".

وتابعت أعمال تطوير مركز تأهيل الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، تمهيدا لافتتاحه قريبا، والذى تكلف 250 مليون جنيه، إذ يتضمن استراحات ويشمل الإقامة والاعاشة مجانا للحالات وذويها ومزود بكل الأجهزة الحديثة ويخضع لإشراف متخصصين من الأستاذة والدكاترة بجامعة بنى سويف.

وخلال الزيارة، شهدت الوزيرة أيضا مخبز الطوارئ المتنقل والذى يستهدف الحالات الأولى بالرعاية، وأعمال قافلة الهلال الأحمر المصرى بالمحافظة والتى قدمت المساعدات الطبية والاغاثية من المواد الغذائية وأدوات الحماية الشخصية لأكثر من 500 مستفيد، فى إطار مساعدة المناطق الأكثر احتياجا للتصدى لفيروس كورونا.

وجرى تقديم الخدمات الطبية فى تخصصات الجلدية والباطنة والاطفال والعظام الى جانب الادوية المجانية وتوزيع أدوات الحماية الشخصية مع الالتزام بكافة الاجراءت الاحترازية، كما تقوم مجموعة من المتطوعين بتوزيع 100 كرتونة غذائية وكرتونة أدوات نظافة وحماية شخصية للاسر المتضررة و ذلك فى اولى مراحل المساعدات التى يقوم بها الهلال الاحمر المصرى.

وأشادت نيفين القباج بجهود التطوير المبذولة فى المحافظة، مؤكدة أن علاقة الوزراء بالمحافظين علاقة وطيدة نظرا لما تقدمه المحليات من التسهيلات والشراكات التى يمكن تطويرها بالتعاون مع الوزارات.

وأضافت أن الحرف اليدوية تمثل جزءا كبيرا من المجتمع المحلى فى الوادى الجديد سواء حرف يدوية أو مصنوعات ومنتجات النخيل أو سواء المنسوجات وصناعة الملابس.

وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف تطوير مراكز التكوين المهنى بالشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع قاعدة فرص العمل المتوفرة فى المحافظات.

وأكدت القباج أن توجيهات القيادة السياسية باستمرار تركز على الاهتمام بالمجتمعات المحلية والتشغيل والتمكين الاقتصادى بهدف دعم الاقتصاديات المحلية التى تنعكس على خطة التنمية.

وخلال مشاركتها فى تسليم أجهزة العرائس للفتيات المقبلات على الزواج، دعت نيفين القباج الفتيات للدخول على منصة "مودة" والحصول على الكشف الطبى المناسب هن وأزواجهن قبل الزواج ، كما دعت لنشر التوعية ببرنامج "2 كفاية" للحصول على التوعية اللازمة ببرامج تنظيم الأسرة وطرق التربية الإيجابية للأطفال.

وتعليقا على تفقد أعمال تطوير مركز تأهيل الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هذه الخطوة جاءت بالشراكة مع شركة "فاركو للأدوية" والجمعية الشرعية، مشيرة إلى أن المركز يمثل نموذجا لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بهم.

كما أشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بقافلة الهلال الأحمر المصرى لتقديم المساعدات الطبية والإغاثية، التى تم تعزيزها من وزارة الصحة والسكان، مشيرة إلى أن هناك شراكة وطيدة بين الهلال الأحمر المصرى ووزارة الصحة من أجل إعلاء صحة المواطنين، خاصة فى المناطق النائية وللأسر غير القادرة ، مشيرة إلى أن الدولة تتعامل مع الفقر من منظور متكامل يتضمن الجانب المادى والصحى والثقافى والاقتصادى.

وفى ختام الزيارة، شهدت وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الوادى الجديد والمركز النموذجى لرعاية وتأهيل المكفوفين، وقعه من جانب المحافظة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ومن جانب المركز الدكتورة إقبال عبد المنعم السمالوطى.

ويهدف البروتوكول لتقديم دراسات خاصة بإنشاء وحدة مصغرة داخل مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة فى مجالات الطباعة والحرف اليدوية والألعاب الرياضية والتدريبات والفرق الموسيقية والإرشاد الأسرى على أن يقوم المركز النموذجى لرعاية وتأهيل المكفوفين بتسويق منتجات ذوى الإعاقة بمركز التأهيل فى معرضه الدائم بالقاهرة.

كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعى أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الوادى الجديد وجامعة بنى سويف، وقعه محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتور منصور حسن أحمد رئيس جامعة بنى سويف، إذ يركز البروتوكول على تدريب عدد من المتخصصين والمهتمين بمجال ذوى الاحتياجات الخاصة داخل الجامعة ومراكزها المتخصصة.