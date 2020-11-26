عاجل.. السيسى يتلقى رسالة من أمير الكويت

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الدكتور أحمد ناصر الصباح، وزير الخارجية الكويتى، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير دولة الكويت بالقاهرة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الكويتى نقل إلى الرئيس رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت التأكيد على اعتزاز الحكومة والشعب الكويتى بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة فى مختلف المجالات، وحرص الكويت على تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق مع مصر بشكل منتظم إزاء مختلف القضايا، خاصةً فى ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمى.

من جانبه، طلب الرئيس نقل تحياته إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكداً حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة إلى جانب تبادل الخبرات وتعميق العلاقات التنموية فى ضوء اشتراك الدولتين فى رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 والكويت 2035 مما يوفر مساحة إضافية للتعاون بين البلدين.

كما أكد وزير الخارجية الكويتى، أن مصر دائماً ما كانت سباقة بالتعاون والبناء والخير فى كل محيطها الإقليمى، خاصةً لمنطقة الخليج والأمة العربية بأسرها، معرباً عن التقدير لدور مصر التاريخى تجاه دولة الكويت، وهو الدور الممتد حتى الآن على المستوى الرسمى والشعبى من خلال التأثير البناء للجالية المصرية داخل المجتمع الكويتى جنباً إلى جنب مع أشقائهم الكويتيين.

وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، خاصةً فى سوريا والعراق، حيث أكد السيد الرئيس فى هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصرى، مشيداً بالسياسة الكويتية الرشيدة والرصينة فى مواجهة التحديات التى تواجه الأمة العربية، بينما ثمن وزير الخارجية الكويتى دور مصر المحورى بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيداً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربى المشترك.