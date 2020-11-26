صور.. انهيار أجزاء من عقار بمنطقة الورديان فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تلقت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية بلاغا يفيد سقوط أجزاء من عقار بشارع عبيد حسن البدينى تقاطع شارع قرة عين بمنطقة الورديان، دون إصابات.

انتقل مسؤولى الحى وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، مكون من طابق أرضى وطابقيين علويين، وسقوط أجزاء من الشرفات دون حدوث أى إصابات.

تم وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظا على سلامة المارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

يذكر أن موجة الطقس السيئ تسببت فى إصابة 4 مواطنين وإنقاذ 5 آخرين، أمس، إثر انهيار أجزاء من 4 عقارات بمناطق "محرم بك، الجمرك، المندرة، العطارين"، وشادر أمام ديوان عام محافظة الإسكندرية.