دعما لحق المرأة بالعمل.. عبير فاروق تهدى فتاة الدليفرى موتوسيكل بأسيوط

جدة - نرمين السيد - أهدت عبير فاروق مراد، صاحبة مؤسسة خيرية، موتوسيكل إلى شهد محمد "فتاة الدليفرى"، التى اشتهرت على مواقع "سوشيال ميديا" بعد تداول صورها تقود دراجة هوائية، وتعمل فى مجال توصيل الطلبات وتواجه عدد من العادات والتقاليد فى الصعيد من أجل توفير مصدر دخل لها.





واستقبلت فاروق الفتاة فى مقر مؤسستها، واثنت على جرأتها وفكرتها ودعمتها بشكل قوى وطالبت المرأة الصعيدية، والمرأة بشكل عام بالبحث عن مكانة لها فى سوق العمل.

وتعرف عبير بتقديم خدماتها لأهلها منذ فترة طويلة ممتدة لسنوات، فهى حالة متفردة تحدث عنها الشعب الأسيوطى رأت صيدلانية من محافظة أسيوط، أن تعليم السيدات هو أبسط حقوقهن وأعطتهن الحق فى ذلك من خلال تنفيذ مبادرة فتح فصول لمحو أمية السيدات والفتيات بالقرى التابعة للمحافظة، لتضرب بذلك عصفوران، هما توفير فرص عمل للفتيات اللاتى يدرسن فى الفصول وكذلك تمحو أمية السيدات والفتيات الملتحقات بالفصول تماشيا مع خطة الدولة وتوجيهات للمبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتنفذ عبير مبادرة لتعليم الفتيات والسيدات فى المناطق الأكثر أمية بمحافظة أسيوط، وذلك من خلال فتح 145 فصل محو أمية بالقرى والنجوع فى مراكز محافظة أسيوط، لمحو أمية 2324 سيدة وفتاه بالمحافظة، فقد تم فتح 94 لمحو امية 1504 سيدة وفتاة بمركز منفلوط، وفتح 25 فصل لمحو أمية 393 سيدة وفتاة بمركز أبنوب، وفتح 22 فصل لمحو أمية 352 سيدة وفتاة بمركز الفتح، وفتح 5 فصل لمحو أمية 75 سيدة وفتاة بمركز القوصية.

وتم تعيين 155 فتاه كمشرفات ومعلمات بها للتدريس للسيدات والفتيات بها بمقابل مادى مجزى كنوع من أنواع توفير فرص العمل لهن، وتتابع عبير الفصول بنفسها من خلال النزول للفصول فى القرى ومناقشة السيدات والفتيات والسماع لأحاديثهن، وتشجيعهن على التعليم ومحو الأمية حتى لا يلجأن لمن يقرأ لهن والقضاء على الأختام واستخدام الأمضاء بدلا منها لحفظ حقوقهن.

وعبير من النساء المنتميات للصعيد، وجعلها حديث موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وفخرا ودليلا على ثقافة وتقدم ووعى فتيات الصعيد، فى إطار المسؤولية المجتمعية وتجهيز مشغل للسيدات والأرامل والأسر الأولى بالرعاية، وكذلك دعم خيرى لبعض الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى.

وتستمع الدكتورة عبير فاروق مراد لمطالب رؤساء الجمعيات الأهلية، بعقد شراكة مجتمعية ما بين مؤسستها والجمعيات الأهلية، وتستجيب لها بهدف الوصول إلى الفئات والأسر الأكثر احتياجا بجميع أنحاء المحافظة.