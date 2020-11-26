أمانة الشيوخ تتلقى مقترحا جديدا بإضافة لجنة التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - تلقت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، طلبا جديدا من النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح إضافة لجنة نوعية معنية بشؤون الاتصالات والتحول الرقمى إلى لجان المجلس الـ 14 التى انتهت لها لجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.





جاء ذلك فى ضوء تلقى الأمانة العامة لمقترحات الأعضاء على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس المنتظر أن يتم طرحه للمناقشة يوم الأحد القادم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث أتيحت الفرصة لأعضاء المجلس لتقديم مقترحاتهم وتعديلاتهم على ما انتهت له لجنة الإعداد، ليتم إدراجه فى مناقشات الجلسة العامة.

وأشار النائب حسانين توفيق فى طلبه، إلى أن مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية تضمنت فى الباب الثانى - الأجهزة البرلمانية للمجلس، بفصله الخامس، تشكيل اللجان النوعية - مادة 38 فقرة أولى بند 8، حيث النص على إنشاء لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استعراض الاختصاصات المنوطة بها بالمادة 53 من ذات اللائحة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ تقديره لما انتهت له لجنة إعداد اللائحة، ولكن شدد على أن التعليم فى مصر قضية محورية، وتشهد جهودا مضنية لإزالة آثار سلبية عريضة نتيجة ماضى سيئ، وأيضا جزء رئيسى من فلسفة القيادة السياسية نحو بناء الإنسان المصرى بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأيضا ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قضية الحاضر والمستقبل للدولة المصرية، وما يستهدفه من تحول رقمى لجميع مستويات الحياة بالواقع المصرى.

فى السياق ذاته، أكد أنه بالدمج فيما بينهم داخل لجنة نوعية واحدة، قد لا يكون هذا هو الأفضل فى تحقيق هذه المهمة، ومن ثم يرى أن الأمر بحاجة لإعادة نظر فى الفصل فيما بين التعليم والبحث العلمى من ناحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ناحية أخرى.

واقترح أن تتضمن اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، لجنة نوعية لشؤون التحول الرقمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تكون منوطة بشكل كامل بملف التحول الرقمى وتقديم خلاصة التجارب والرؤى والأفكار للحكومة والتعاون معها من أجل التغلب على جميع إشكالياته وعقبات تنفيذه، ودعم ترسيخ ثقافة التحول الرقمى وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لتنفيذه فى كافة القطاعات فى مصر.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن جهود اللجنة ستتضمن أيضا ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، وأمن الفضاء المعلوماتى، والتشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة بالتحول الرقمى الذى يعتبره العالم الآن لغة المستقبل، وهو ما سيكون له صدى إيجابى داخل مصر وخارجها كدولة لديها مؤسسات تفكر بشكل استراتيجى عصرى.