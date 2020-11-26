رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير محور المحمودية بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - ووفق بيان رسمى، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه تم الاتفاق على الاستفادة من الأراضى التابعة لوزارة الأوقاف على محور المحمودية، وذلك لإقامة مشروعات خدمية عليها، وفى هذا الصدد، سيتم تعويض وزارة الأوقاف إما من خلال إعطائها أراضى بديلة، أو من خلال دخولها كشريك بالأرض فى المشروع، على أن تحصل على حصتها عند الانتهاء من تنمية المشروع.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض التعديات الواقعة على ترعة المحمودية، وإزالة الجهات المعنية هذه التعديات، لافتا إلى أنه تم تطهير ترعة المحمودية، لمسافة 13.5 كم بنطاق مركز ومدينة كفر الدوار، بمعرفة الهيئة الهندسية.

أضاف أنه تم حصر كامل المبانى الموجودة على جانبى الترعة بالجزء الخلفى بترعة المحمودية والانتهاء من رفع احداثيات حرم الترعة، وتم الانتهاء من تحديد المنازل والمبانى المتعدية على حرم ترعة المحمودية، كما تمت الإشارة إلى حصر أراضى المصانع غير المستغلة والأراضى المقترحة لإقامة مشروع إسكان "بشاير الخير"، وكذا تم حصر الأراضى التابعة لوزارة الأوقاف والمجاورة للمصانع، وتم رفع إحداثياتها لبحث إمكانية إقامة مشروعات عليها.

ولفت المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إلى أنه تم الاتفاق على استغلال عدد من قطع الأراضى التابعة لوزارة قطاع الأعمال فى تطوير محور المحمودية بالبحيرة، سواء بتنفيذ مشروع "بشاير الخير"، أو غيره من المشروعات الخدمية والتنموية، بما يُسهم فى تحقيق صورة حضارية لهذا المحور، على غرار ما حدث فى محور المحمودية بالإسكندرية، كما تم التأكيد أنه يتم التنسيق على أعمال نقل المرافق بالكامل، ولا توجد أى مشكلات فى هذا الصدد.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مخطط مشروع إنشاء محور التعمير بالإسكندرية، وموقفه التنفيذى، حيث تمت الإشارة إلى أن المرحلة الأولى منه تمتد بطول 35 كيلومترا، بواقع 8 حارات مرورية فى كل اتجاه، وسيتضمن مجموعة من المناطق التنموية التى تتسع لإقامة عدد من الأنشطة الخدمية والتنموية، فيما ستمتد المرحلة الثانية من المشروع بطول 24.5 كيلومتر، وفى هذا الصدد تم التوافق على بعض الأعمال الخاصة بنقل المرافق، بهدف سرعة الانتهاء من أعمال المشروع، وحل بعض التشابكات فى مواقع العمل.