فيديوجراف.. اختصاصات هيئة الأوقاف فى القانون الجديد‎

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح اختصاصات هيئة الأوقاف بعد إقرارها النهائى. ويأتى القانون بما يتفق مع ما جاء فى الدستور فيما يخض إلزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.

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