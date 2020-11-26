وأوضح بيان صحفى، أنه تم على الفور تحرك الفريق لمكان البلاغ، وتبين أن السيدة فى العقد الثالث من عمرها تقيم بالحديقة برفقة طفلين وابنة من ذوى الاحتياجات الخاصة وبعد محاولات متعددة من قبل الفريق على مدار سنة كاملة لإقناعها بالإيداع فى إحدى دور الإيواء خلال عدد من الجلسات، إلا أنها كانت ترفض بشدة ولم تفصح سوى أنها من قرية تقع بين محافظة البحيرة والإسكندرية ولديها طفلين الأول يدعى "ع" 3 سنوات والآخر عبد الرحمن 4 سنوات وابنة من ذوى الاحتياجات الخاصة تدعى "ى" وتبلغ من العمر 18 عاما.
وجرى التنسيق مع مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول عميد عمرو رضا والرائد عمرو خليل رئيس عمليات القسم واتخاذ القرار المناسب لتدخل كافة الأطراف، وطبقا للإجراءات الاحترازية وبرفقة وحدة شرق القاهرة التابعة لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، تمكنت قوة من القسم من ضبط السيدة وتحويلها للنيابة والتى أصدرت قرارا بإيداعها إحدى دور الإيواء بعد توقيع الكشف الطبى عليها بمستشفى حميات العباسية لبحث إصابتها بفيروس كورونا من عدمه، كما تم إيداع الابنة من ذوى الاحتياجات الخاصة بدار مريم لرعاية المسنين وذوى الإعاقة، كما تم إيداع الطفلين بدار تحسين الصحة بالرماية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. فريق بلا مأوى ينقذ سيدة وأبناءها من الإقامة بحديقة بعد سنة من التفاوض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.