السيدة انتصار السيسى فى حلقة خاصة مع إسعاد يونس على dmc الليلة.. فيديو

تستضيف الإعلامية إسعاد يونس، اليوم الخميس، فى لقاء خاص على قناة dmc، السيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقالت الإعلامية إسعاد يونس فى برومو الحلقة الذى أذاعته القناة: "شهر نوفمبر شهر مهم فى حياة عيلة مصرية أصيلة فى حى الجمالية.. وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية التى ولدت فيه.. حتى أصبح مهما بقيمة بلد مهم بحجم مصر". وتابعت الفنانة إسعاد يونس: "الرجل الجينتل مان منحاز لنا ليه أكثر مننا شخصيا.. كل إنسان وله سلسلة مفاتيح الأمان عن الأب والحنية عند الأم والحلم عند الأبناء والسعادة عند الأحفاد وراحة البال عند العمل الطيب وخدمة الناس.. ومفتاح واحد بس يفتح كل الأبواب دى عند الزوجة السيدة انتصار السيسى".

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