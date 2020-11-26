الأمن يداهم مقر قناة فضائية غير مرخصة بالجيزة ويضبط القائم على إدارتها

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على إدارة قناة فضائية "غير مرخصة" كائنة بمحافظة الجيزة.

وتبين أن مقر القناة عبارة عن إستوديو تصوير،يستخدم فى أعمال التصوير التى يتم عرضها على القناة، ويقوم باستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج تشغيل "منسوخة ومقلدة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية".

وضُبط بداخل القناة جهاز حاسب آلى مُحمل عليه البرامج التى يتم إستخدامها فى ممارسة أعمال المونتاج الصوتى "منسوخة ومقلدة وبدون موافقة الشركات أصحاب الحقوق" ومُحمل عليه كمية كبيرة من الأغانى التى يتم عرضها على القناة.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بإدارة الإستوديو ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.