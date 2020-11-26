وزيرة الصحة: "اللي مش هيتعمل فى عهد السيسى احتمال ما يتعملش فى 100 سنة"

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مصر استطاعت وضع أسس يقتضى بها العالم المتقدم في عدد من القطاعات ومنها التعليم والصحة والبناء والكهرباء، مضيفة: "اللى مش هيتعمل فى وجود الرئيس السيسى احتمال ميتعملش فى 100 سنة كمان"..مصر خلال ست سنوات معرفتش المستحيل، فى بناء دولة عصرية بالمعايير الدولية فى كل المجالات".
وأضافت خلال الملتقى السنوى الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد، أن منظومة الصحة استطاعت خلال سبعة أشهر فقط في القضاء على فيروس سي في مصر، منوهة بأن التأمين الصحى هو الهدف الأسمى في أى منظومة صحية، متابعة: "مبادرات الصحة العامة وقوائم الانتظار بدون مظلة تامين صحى شامل لن تستديم".
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