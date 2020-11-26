ترقبوا الليلة.. السيدة انتصار السيسى فى حلقة خاصة مع إسعاد يونس على DMC

أعلنت الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، استضافة سيدة مصر الأولى، السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى لقاء خاص واستثنائى يترقبه ملايين المصريين، عبر شاشة DMC.

وقالت الإعلامية إسعاد يونس فى برومو الحلقة المرتقبة مساء اليوم الخميس: "شهر نوفمبر شهر مهم فى حياة عيلة مصرية أصيلة فى حى الجمالية.. وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية التى ولدت فيه.. حتى أصبح مهما بقيمة بلد مهم بحجم مصر".

وتابعت الفنانة إسعاد يونس: "الرجل الجينتل مان منحاز لنا ليه أكثر مننا شخصيا.. كل إنسان وله سلسلة مفاتيح الأمان عن الأب والحنية عند الأم والحلم عند الأبناء والسعادة عند الأحفاد وراحة البال عند العمل الطيب وخدمة الناس.. ومفتاح واحد بس يفتح كل الأبواب دى عند الزوجة السيدة إنتصار السيسى".

يذاع اللقاء فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس على شاشة DMC.