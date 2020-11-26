محمد صلاح ينعي مارادونا: اختفت أسطورة عالم كرة القدم مبكرًا

نعى النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، الأسطورة الأرجنتينية مارادونا، الذي وافته المنية أمس الأربعاء، نتيجة الإصابة بالسكتة القلبية، عن عمر ناهز 60 عاما، ونشر صورة لمارادونا، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها :"اختفت أسطورة عالم كرة القدم مبكرًا. أفكاري مع عائلته وأصدقائه ومعجبيه في جميع أنحاء العالم".
وكشفت صحيفة ماركا الأسبانية، أن وفاة لاعب كرة القدم "مارادونا" جاءت نتيجة الإصابة بالسكتة القلبية، والتي عادة ما يكون مصدرها مشكلة قلبية ورئوية، وحتى عصبية وذلك بعدما كان قد خضع لعملية جراحية قبل أيام قليلة بسبب ورم دموي تحت الجافية،" بالسطح الخارجي للمخ".
توافد ملايين الأرجنتينيين على مبنى الرئاسة منذ فجر اليوم الخميس، لوداع الأسطورة دييجو مارادونا الذى وصل جثمانه إلى القصر الرئاسي تمهيدا لإقامة مراسم تشيع جثمانه، منذ قليل، وقالت الرئاسة الأرجنتينية في بيان – حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، إن مئات المواطنين من محبي أسطورة كرة القدم "مارادونا" اصطفوا منذ الصباح الباكر أمام القصر الرئاسي للإلقاء النظرة الأخيرة على بطل العالم عام 1986 والذي توفي عن عمر ناهز 60 عاما بسبب أزمة قلبية.
وقالت الرئاسة الأرجنتينية في بيان – حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، إن مئات المواطنين من محبي أسطورة كرة القدم "مارادونا" اصطفوا منذ الصباح الباكر أمام القصر الرئاسي للإلقاء النظرة الأخيرة على بطل العالم عام 1986 والذي توفي عن عمر ناهز 60 عاما بسبب أزمة قلبية.
وأضاف البيان أن الجمهور سيلقي نظرة الوداع على "مارادونا" اليوم الخميس (26 نوفمبر الجاري) بدءا من الساعة 6 صباحا حتى 4 مساء حسب التوقيت المحلي للبلاد (من 9 صباحا حتى 7 مساء بتوقيت جرينتش)،وكانت الرئاسة الأرجنتينية قد أعلنت أمس الأربعاء، الحداد العام في البلاد لمدة ثلاثة أيام وذلك على وفاة مارادونا.
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