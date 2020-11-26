مصادر بـ«الآثار» تؤكد: التماثيل المضبوطة مع أحد الركاب المصريين في المطار عادية

نفت مصادر مطلعة في وزارة الآثار ما تردد بشأن وجود تماثيل فرعونية أثرية بصحبة أحد المواطنين في المطار. وأكدت المصادر أن جميع التماثيل المضبوطة عادية وليست أثرية، وتم فحصها بمعرفة هيئة الآثار قبل شحنها ضمن متعلقات أحد المواطنين أثناء سفره.

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