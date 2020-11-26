رئيس الوزراء يتابع تنفيذ التكليف الرئاسى بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية بكل محافظة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسى، بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية بكل محافظة، وربطه بالحى الحكومى بالعاصمة الادارية الجديدة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية، واللواء أحمد العزازي، ممثل وزارة الدفاع، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى جانب مسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى أن تطوير محور ترعة المحمودية له أهمية قصوى، مشيراً إلى أنه يُعد واحداً من أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها خلال هذه المرحلة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مضيفاً أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تعظيم الاستفادة من الأراضي الواقعة على جانبي المحور، وذلك من خلال اقامة العديد من المناطق الخدمية والاستثمارية، وما ستتيحه هذه المناطق من أنشطة مختلفة تسهم في تلبية المتطلبات التنموية والاستثمارية، وتوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، لافتا كذلك إلى ما ستوفره أعمال التطوير من حلول لمشكلات المرور على طول المحور.