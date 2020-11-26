الرئيس السيسى يستقبل وزير الخارجية الكويتى الشيخ أحمد ناصر الصباح

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، وزير الخارجية الكويتي. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير الخارجية الكويتي نقل للرئيس السيسي رسالة من أخيه نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

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