فرق التدخل السريع بالمحافظات تنقذ 4 أشخاص بلا مأوى

أنقذت فرق التدخل السريع عددا من الأشخاص بلا مأوى في عدد من المحافظات فى إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لفريق التدخل السريع برفع درجه الاستعداد القصوى تحسبا لموجة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد وتقديم الخدمات اللازمة للمشردين وفاقدى الرعاية والمأوى.
وأنقذ فريق التدخل السريع بالغربية مواطنا بلا مأوى، حيث تبين أن الحالة يدعى / ع ا ع ويبلغ من العمر ٦٢ عاما وهو من مواليد محافظة اسيوط وان إخوته قد طروده وقد نجح الفريق بإقناعه لاستقباله بدار المسنين.
وبالتزامن، أنقذ فريق التدخل السريع ببورسعيد سيدة بلا مأوى من برد الشتاء وتدعى ه. م وتبلغ من العمر 50 عاما وتقيم على أحد الارصفة وتم التنسيق مع دار الملك بدمياط وتم نقلها من بورسعيد لمحافظة دمياط لاستقبالها بدار الملك لتتلقى كافة أوجه الرعاية .
كما نجح فريق التدخل السريع بقنا وسوهاج فى إنقاذ شخص بلا مأوى وإعادته لذويه خلال ٤٨ ساعة، وذلك عقب تداول صورته في مختلف مواقع التواصل الاجتماعى صورة الشاب ، حيث تبين أنه يدعى / م ع ا ويبلغ من العمر ٣٥ عاما وتم التنسيق لإعادته لذويه بمحافظة سوهاج .
كما قام فريق التدخل السريع ببني سويف في إنقاذ شخص بلا مأوى يفترش الرصيف داخل إحدى مواقف النقل الجماعى ويدعى م ع ا وتم استقباله بدار فاقدى الرعايه .
جدير بالذكر أن الفريق يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل.
أجرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، زيارة لمحافظة الوادي الجديد، رافقها خلالها اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، حيث تفقدت خلال الزيارة عددا من المواقع، كما افتتحت وحدة التضامن الاجتماعي ووحدة بنك ناصر بجامعة الوادي الجديد.
واستهلت نيفين القباج الزيارة بتفقد حديقة ٣٠ يونيو بجوار مطار الخارجة، كما تفقدت مصنعا للخزف ومعرض منتجات حرفية تتضمن السجاد والكليم ومنتجات الأرابيسك.
كما افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي وحدة التضامن الاجتماعي ووحدة بنك ناصر بجامعة الوادي الجديد، كما قامت بزيارة مصنع للملابس ومركز التكوين المهني التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والذي يضم صناعات خشبية وأعمال لحام.
وشاركت نيفين القباج في تسليم أجهزة العرائس لـ ٨٠ فتاة من المقبلات على الزواج بالمحافظة، في إطار مبادرة "دكان الفرحة" بالشراكة مع صندوق "تحيا مصر"، وذلك بمقر الصالة المغطاة بالمحافظة.
كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال تطوير مركز تأهيل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، تمهيدا لافتتاحه قريبا، والذي تكلف ٢٥٠ مليون جنيه، حيث يتضمن استراحات ويشمل الإقامة والإعاشة مجانا للحالات وذويها ومزود بجميع الأجهزة الحديثة ويخضع لإشراف متخصصين من الأستاذة والدكاترة بجامعة بني سويف.
وخلال الزيارة، تفقدت الوزيرة أيضا مخبز الطوارئ المتنقل والذي يستهدف الحالات الأولى بالرعاية.
كما تفقدت أيضا أعمال قافلة الهلال الأحمر المصري بالمحافظة، والتي قدمت المساعدات الطبية والإغاثية من المواد الغذائية وأدوات الحماية الشخصية لأكثر من ٥٠٠ مستفيد، وذلك في إطار مساعدة المناطق الأكثر احتياجا للتصدي لفيروس كورونا.
وتم تقديم الخدمات الطبية في تخصصات الجلدية والباطنة والأطفال والعظام، إلى جانب الأدوية المجانية وتوزيع أدوات الحماية الشخصية مع الالتزام بجميع الإجراءت الاحترازية، كما تقوم مجموعة من المتطوعين بتوزيع ١٠٠ كرتونة غذائية وكرتونة أدوات نظافة وحماية شخصية للأسر المتضررة، وذلك في أولى مراحل المساعدات التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري.
وأشادت نيفين القباج بجهود التطوير المبذولة في المحافظة، مؤكدة أن علاقة الوزراء بالمحافظين علاقة وطيدة نظرا لما تقدمه المحليات من التسهيلات والشراكات التي يمكن تطويرها بالتعاون مع الوزارات.
وقالت إن الحرف اليدوية تمثل جزءا كبيرا من المجتمع المحلي في الوادي الجديد سواء حرف يدوية أو مصنوعات ومنتجات النخيل أو سواء المنسوجات وصناعة الملابس.
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