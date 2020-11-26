تحذير جديد من الأرصاد.. موجة الأمطار مستمرة حتى نهاية الأسبوع القادم | تفاصيل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار سقوط الأمطار على البلاد، حتى نهاية الأسبوع القادم وتحديدًا يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر، على عدة مناطق بالجمهورية، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة ورياح محملة بالأتربة والرمال.

وتأتي خريطة سقوط الأمطار، كالتالي: يوم الجمعة 27 نوفمبر - السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح). - الوجه البحري: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية). - القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى يوم السبت 28 نوفمبر - السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح - السلوم). - السواحل الشمالية الشرقية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح). - الوجه البحري شمالا: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية). يوم الأحد 29 نوفمبر 2020 لا يوجد أمطار يوم الأثنين 30 نوفمبر 2020 لا يوجد أمطار يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - السواحل الشمالية الغربية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح - السلوم)- - الوجه البحري شمالا: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية). يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - السواحل الشمالية الغربية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح - السلوم). - السواحل الشمالية الشرقية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح). - الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية). وناشد هيئة الأرصاد الجوية، كافة المسئولين اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.

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