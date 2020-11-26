نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتهاء كورونا .. وباء يهدد العالم.. والصحة تكشف مدى ارتباطه بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف كريستيان دروستن كبير علماء الفيروسات في شاريتيه برلين عن خطر الإصابة بفيروس ميرس، والذى يمكن أن يتسبب فيه فيروس كورونا ويؤدى إلى التهابات الجهاز التنفسي المميتة.

وترصد "الفجر" كافة التفاصيل عن فيروس سارس:

فيروس سارس:

يعتبر فيروس سارس أو ما يطلق عليه متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم مرض تنفسي معدي وأحيانا مميتا.

ظهر سارس لأول مرة في الصين في نوفمبر 2002. وفي خلال بضعة أشهر، انتشر سارس في جميع أنحاء العالم، بواسطة مسافرين غير متوقعين.

أعراض الإصابة بفيروس سارس:

عادة تشبه أعراض المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة في المرحلة الاولى بأعراض الإنفلونزا، كالحمى والقشعريرة وآلام العضلات والصداع، والإسهال في بعض الأحيان، ثم تبدأ في ظهور أعراض آخري، والتي تشمل حمى تصل الي 38 درجة مئوية أو أكثر، سعال جاف ضيق التنفس

مضاعفات فيروس:

ويعاني بعض الأشخاص المصابين بـالسارس بمضاعفات خطيرة والتي تتضمن الإصابة بالتهاب الرئة، ومشاكل التنفس التي قد تتفاقم لدرجة شديدة تحتاج لجهاز تنفس صناعي.

كما تشمل المضاعفات المحتمَلة الأخرى فشل عضلة القلب والفشل الكبدي.

علاج فيروس سارس:

يحاول الباحثون تطوير عدة أنواع من اللقاحات للوقاية من سارس، ولكن لم يتم اختبار أي منها على البشر.

طرق الوقاية من الفيروس؛

ينصح الأطباء باتباع بعد الارشادات الصحية مثل غسل اليدين جيدا بالصابون والماء الساخن باستمرار أو استخدم المعقم لليدين مادة بنسبة 60 في المائة على الأقل.

كما نصح الاطباء ارتدِ قفازات تستخدم مرة واحدة، وارتداء الكمامة، غسل المتعلقات الشخصية، استخدم الماء الساخن والصابون لغسل الأواني والمناشف والفراش والملابس الخاصة بشخص مصاب ب سارس، تطهير الأسطح بشكل مستمر.

مدي ارتباط الفيروس بمصر:

اوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة بالمصل واللقاح، أن فيروس ميرس ليس جديدا حيث كان قد ظهر في 2012 في دول الشرق الأوسط، وبالتحديد في السعودية، مشيرًا الي أن فيروس ميرس من عائلة فيروس كورونا، ويسبب نفس الأعراض تقريبا، وعلاجه بنفس الطريقة.

واكد أنه لو ظهر فيروس ميرس مرة أخرى ستتبع الوزارة معه نفس ما يتبع فيروس كورونا، مضيفا أن طريقة مواجهة أي فيروس من المجموعة التاجية للفيروسات واحدة.