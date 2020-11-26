نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قافلة الأزهر الطبية تختتم أعمالها بالواحات بتوقيع الكشف الطبي على ٤٠٩٠ شخصًا وإجراء ٢٤٧ عملية جراحية* في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اختتمت قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى الواحات البحرية، عملها بعد توقيع ٤٠٩٠ كشفًا طبيًا، وإجراء ٢٤٧ عملية جراحية بالمجان، في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأطفال، والنساء، والرمد، والعظام، والمسالك البولية، والأسنان، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة، وسط إقبال كبير من أهالي الواحات الذين حرصوا على الاستفادة من خدماتها.
وصرح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام على قوافل الأزهر، بأن القافلة عملت خلال الفترة من ٢١ نوفمبر حتى ٢٦ نوفمبر، موضحا أن القافلة عملت على فترتين صباحية ومسائية، نظرًا للإقبال الكبير، مبينًا أن الأزهر يعمل على اختيار المناطق الأكثر فقرًا لتوفير الخدمات الطبية لهم، وذلك انطلاقًا من دور الأزهر الاجتماعي والتنموي.
وضمت القافلة نخبة من أساتذة طب الأزهر في العديد من التخصصات، تشمل "المخ والأعصاب، العظام، الباطنة، الصدر، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، التخدير، الجراحة، الجلدية، الأسنان، المسالك البولية، جراحة الأطفال، جراحة العيون، أمراض النساء".
وتعد هذه القافلة هي التاسعة التي يرسلها الأزهر إلى منطقة الواحات البحرية، بالإضافة إلى العديد من القوافل الطبية والإغاثية داخل مصر في مناطق: بئر العبد بشمال سيناء، وبني سويف، فضلًا عن إرسال قافلة إلى جمهورية تشاد في شهر فبراير.
وتأتي هذه القوافل في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف القوافل الطبية والإنسانية لهذه المناطق؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، وانطلاقًا من الدَّور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهرُ الشريف، والذي يُعَدّ مُكَمِّلًا لدوره الدعوي والتعليمي.