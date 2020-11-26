نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب بالشيوخ يدعو لنبذ التعصب بين مشجعي الأهلي والزمالك قبل النهائي الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، مشجعي فريقي الأهلي والزمالك بنبذ الخلاف والبعد عن التعصب الكروي خلال مباراة الفريقين في نهائي أبطال أفريقيا غدا الجمعة.



وقد جاءت التصريحات مواكبة لدعوة الجهات الرسمية في الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، وكذا مناشدة العديد من الجهات والهيئات الرياضية ونجوم الرياضة بمصر بضرورة نبذ التعصب.



وقال الجندي، في منشور له على صفحته الرسمية، اليوم: "من حقك كأهلاوي تفرح ومن حقك كزملكاوي تفرح، لكن مصر فرحانة أكثر.. الكأس مصري وده الفخر والشرف لبلدنا".



وأضاف عضو مجلس الشيوخ: "لازم نقدم نموذج محترم للعالم يعكس حضارة آلاف السنين.. مبروك مقدما لمصر كلها.. وتهنئة خاصة للفائز بكأس أفريقيا".



واختتم الجندي: "دعوة لتكون أول المهنئين أيا كانت نتيجة فريقك.. افرحوا سوا وابتعدوا عن أي تعصب".



وقد تفاعل العديد من متابعي الصفحة الرسمية للمهندس حازم الجندي مع الدعوة وناشدوا بضرورة بضرورة وضع حلول حقيقية لمسألة التعصب الكروي في مصر من خلال تعليقاتهم.



ويلتقي الأهلي والزمالك في التاسعة من مساء الغد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، في قمة كروية مصرية خالصة، ومما يذكر أنها المرة الأولى في قارة أفريقيا التي يلتقي فيها فريقين من دولة واحدة في نهائي أفريقي.