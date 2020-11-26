النائب محمد عبدالغني يشيد بقرار الحكومة برفض بناء مستوطنات جديدة في الأراضي المحتلة

أشاد النائب محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، بقرار الحكومة المصرية برفض بناء مستوطنات جديدة في الأراضي المحتلة و كافة الإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقرارات الدولية، مؤكداً على ضرورة التصدي لمثل تلك الممارسات التي تستهدف ابتلاع ما تبقى من الأرض العربية في فلسطين.

وأضاف عبد الغني، في بيان له اليوم الخميس، أننا ندعم حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وحقوقه المشروعة والتصدي لممارسات الاحتلال الذي لا يعرف سوى منطق القوة.

إقرأ أيضًا.. صحة النواب تستأنف نقاشات قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية



وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعربت عن إدانتها لبناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، وذلك عقب قيام السلطات الإسرائيلية بالمصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في جبل غنيم في القدس الشرقية المحتلة.