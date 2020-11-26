بالفيديو.. الكابتن شطة لنهاوند سري: الجمهور له دور كبير للخروج بمباراة الأهلي والزمالك إلي بر الأمان

أكد الكابتن شطة لاعب نادي الأهلي السابق، أن الجمهور له دور كبير للخروج بمباراة الاهلي والزمالك غدا الجمعة في نهائي دوري أبطال افريقيا إلى بر الأمان، والتأكيد للعالم بأكمله أن المباراة تلعب في بلد قوية وكبيرة، متمنيا أن يبذل لاعبو كل نادي كل ما لديه من مجهود، على أن نبارك للفائز، ونقول للخاسر القادم أفضل.

وطالب الكابتن شطة خلال لقائه مع الاعلامية نهاوند سري جماهير الكرة المصرية بضرورة الحرص على الخروج من المباراة بمظهر يليق بمصر وشعبها وبالكرة الافريقية، خاصة وأن هذه المباراة يشاهدها الملايين على مستوى افريقيا والعالم بأكملة، متمنيا أن يكون اللاعبون على قدر المسئولية لأنهم القادرين على الخروج بالمبارة بشكل متميز.

وعلقت الاعلامية نهاوند سري، قائله "أكيد يا كابتن شطة، بس كلنا في دهر النادي الأهلى أيا كانت نتيجة المباراة، متنيه أن يظفر النادي الأهلى باللقب الافريقي للمرة التاسعة في تاريخه على حساب نادي الزمالك.

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واستمرت اشادات جماهير الكرة المصرية، بالاعلامية نهاوند سري، حيث أكد أحد المتابعين أن نهاوند من أفضل الإعلاميات على الإطلاق ونجمة قناة الأهلى، فيما أثنى مشجع أخر للنادي الأهلى على أداءها، قائلا "أصبحتي أفضل مقدمة برامج رياضية في فترة قصيرة جدا".

