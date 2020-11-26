وصلة رقص لرانيا يوسف على أنغام أغنية "الأهلي مالوش زي" (فيديو)

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لها وهي ترقص على أنغام أغنية "الأهلي مالوش زي".
وعلقت رانيا يوسف على الفيديو قائلة: " الثالثه شمال بتهز جبال وباعلي صوت دائما بنشجع الابطال الاهلي بطل أفريقيا باذن الله شجعوا الاحمر".
وكانت رانيا يوسف قد أعلنت من قبل في أكثر من لقاء تليفزيوني عن تشجيعها للنادي الأهلي.
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ويتواجه قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في قمة ينتظرها جماهير الكرة في مصر وأفريقيا والوطن العربي على أحر من الجمر، حيث تعد قمة هي الأولى من نوعها، كون طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا مصريين.
وتقام المباراة غدا الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجاري، والتي ستقام على ملعب إستاد القاهرة الدولي.
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