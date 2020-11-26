قافلة الوفد تصل جنوب سيناء في أول فوج سياحي يحيي مبادرة دعم مشروع التجلي الأعظم



وصل منذ قليل قافلة حزب الوفد التي تضم عدد من قيادات وأعضاء وشباب بيت الأمة في أول فوج سياحي يحيي مبادرة دعم مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام في محافظة جنوب سيناء.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت إشراف مصطفى شحاتة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد وبرعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب.

ورافق الوفديون الفنانة حنانة شوقي وعدد من رجال الأعمال وكبار الشخصيات السياسية والعامة والإعلاميين الذين حرصوا على التقاط الصور على أرض سانت كاترين منذ لحظة الوصول.

ويتضمن برنامج القافلة اليوم الخميس، زيارة جبل التجلي "المدكوك" ومقام النبي هارون ومنطقة العجل الذهبي، ووادي الراحة، وكذلك زيارة استراحة الرئيس السادات وسهرة بدوية خاصة.

وفي صباح غدًا الجمعة، يزور الفوج دير اسنت كاترين ورؤية جبل موس وآداء شعائر صلاة الجمعة في مسجد الوادي المقدس، وتنظيم احتفال كبير داخل قاعة المؤتمرات بالفندق القائم به الفوج، ومشاهدة نهائي كأس إفريقيا، ثم صعود جبل موسى في الواحدة منتصف الليل.

وأعرب مصطفى شحاتة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد عن سعادته برحلة زيارة مشروع التجلي الأعظم لدعم قطاع السياحة في منطقة سانت كاترين بالوادي المقدس في محافظة جنوب سيناء، وذلك لما تتمتع به من قيمة تاريخية وروحانية كبيرة، حيث تعد ملتقى للديانات السماوية الثلاث ومزار سياحي ممتع.

وأكد شحاتة أن هذا المشروع بقيمته الدينية والتاريخية والحضارية يمتلك مزايا اقتصادية واستثمارية كبيرة لصالح الدولة، موجهًا الشكر للقيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على الاهتمام الكبير وبالغ الأثر بهذا المشروع، بما يدفع عجلة التنمية ويؤكد أن التعمير والاستثمار أحد أسلحة الردع القوية التي تردع محاولات الشر وتقضي على جماعات التطرف التي تحاول تهدي أمن واستقرار البلاد باستهداف هذه المناطق ومحاولة اتخاذها مخبأ لهم.

ودعا عضو الهيئة العليا في حزب الوفد إلى تدشين عيد دولي ينطلق من أرض السلام -الفيروز سيناء- بالوادي المقدس، يحتفل فيه العالم ويشارك فيه كل الطوائف الدينية بالديانات السماوية الثلاثة "القرآن والإنجيل والتوراة"، لتكون رسالة سلام ومحبة ومودة للجميع