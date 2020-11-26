بن شرقي: "أعشق التحديات أمام الفرق الكبيرة وهدفي إسعاد جماهير الزمالك"

تحدث المغربي أشرف بن شرقي نجم هجوم نادي الزمالك عن مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا غدا في قمة هي الأولى من نوعها.
وقال بن شرقي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": " جاهزون جيدا، نعلم صعوبة المباراة والمواجهة، ولكن كل شيء فيها وارد".
وأضاف: "بالطبع نريد تحقيق اللقب من أجل إسعاد جماهير الزمالك، أنا بعشق التحديات أمام الفرق الكبيرة، فالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا يمثل لي أهمية خاصة".
وواصل: "المسابقة القارية بطولتي المفضلة، لأنني أحب أن أُظهر كل إمكانياتي ومهاراتي الحقيقية في مثل تلك المسابقات القوية، في الوقت الحالي مع الزمالك، أؤدي جيدًا كما كنت في الوداد".
وعن مسيرته الاحترافية على مدار السنوات الماضية، قال:" اكتسبت خبرة كبيرة من تجاربي السابقة، مثل الوداد البيضاوي لمدة عام ونصف وفزت من خلالها بالدوري المغربي ودوري الأبطال".
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واختتم:" كانت تجربتي مع الهلال السعودي جيدة قبل أن أحقق حلمي باللعب في أوروبا (إعارة إلى لانس الفرنسي)".
ويتواجه قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في قمة ينتظرها جماهير الكرة في مصر وأفريقيا والوطن العربي على أحر من الجمر، حيث تعد قمة هي الأولى من نوعها، كون طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا مصريين.
وتقام المباراة غدا الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجاري، والتي ستقام على ملعب إستاد القاهرة الدولي.
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