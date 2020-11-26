أهم آراء النقاد ورموز الكرة المصرية لمباراة الأهلي والزمالك في النهائي الإفريقي

تفصلنا ساعات عن المباراة التاريخية والحاسمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والتي من المقرر خوضها غداً علي ملعب استاد القاهرة الدولي في دوري أبطال إفريقيا في التاسعه مساءً.

ويعتبر"النهائي القرن" الأول في تاريخ الكرة الإفريقية والمصرية يجمع بين فريقين من نفس الدولة الأهلي 8 القاب ويبحث عن القب ال9 لسعادة جماهيره بعد تأهله للنهائي مرتين علي التوالي وخسارتهم بينما نادي الزمالك يأمل في الفوز بالقب 6 بعد غيابه الطويل في بطولة دوري أبطال إفريقيا وفي وقت سابق كان أخر بطوله فاز بها الفارس الأبيض الكونفدرالية الإفريقية.

ويضم بعد آراء النقاد ورموز الكرة ولاعبين سابقين للفرق عن آراءهم قبل المباراة ومن يستحق الفوز حيث كتب محمد ناجي جدو عبر توتر: مش فارق معانا مين اللي يلعب افتكروا الشهداء قلب مكسورو اهدوها لمؤمن وجه مبتسم ذو عيون على شكل قلوب موتوا نفسكوا عشان في ملايين وراكو عمرهم ما قصروا معاكوا قلب أحمر فاضل خطوة علي الحلم اللي مستنينوا من 7 سنين أيدٍ مطوية خليكوا قد المسؤولية ثني عضلات اليدهاتوا البطولة زي ماوعدونا افريقيا يا اهلي.

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وقال عصام الحضري لاعب منتخب مصرالسابق: بالتأكيد سأشجع الفريق اللي خيره عليه سأشجع الأهلي.

وصرح ايمن بن شرق قائلاً: مواجهة الأهلي ستكون صعبة للغاية كل شيء ممكن فيها أريد بالتأكيد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا لأنني أحب مثل هذه التحديات أمام الفرق الكبيرة.

