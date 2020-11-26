وظائف بنك CIB الجديدة نوفمبر 2020 .. تعرف عليها

ينشر تحيا مصر وظائف بنكCIB الجديدة نوفمبر 2020 حيث يواصل الكثير من الشبا بحثهم عن وظائف خالية ولعل أبرزها وظائف بنك CIB التى تساعدهم على تحسن مستوي المعيشة لرواتبها المجزية.
وظائف بنك CIB
أعلن البنك التجاري الدولي CIB في شهر نوفمير عن توفر عدة وظائف لحديثي التخرج وذوي الخبرات :۔
- وظيفة في قسم خدمة العماد CONTACT CENTER لحديثي التخرج.
- فرصة عمل کماحسب أول في بنات CIB.
- وظائف إدارية لحديثي التخرج وذو الخبرات في البنك التجاري الدولي
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شروط التقدم لجميع وظائف بنك CIB 2020 :
- يجب علي المتقدم إجادة اللغة الإنجليزية , و القدرة علي التعامل مع الكمبيوتر و الإنترنت .
- يجب أن يكون المتقدم للوظيفة من خريجي 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019
- يجب أن يكون التقدير التراكمي للمتقدم للوظيفة لا يقل عن جيد .
- يجب أن يكون المتقدم للوظيفة قادراً علي العمل تحت ضغط و العمل بشكل جماعي مع فريق البنك.
- يجب أن يكون المتقدم للوظيفة ذو مظهر حسن و أن يكون ملتزماً بلوائح العمل و مواعيد العمل.
- يجب أن تكون الصحيفة الجنائية للمتقدم خالية من القضاية التي تمس الشرف و الأمانة.
- يجب أن يكون لدي المتقدم للوظيفة شهادة المعافاة من الخدمة العسكرية أو يكون أدي الخدمة.
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