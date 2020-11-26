ربيع ياسين يصفح عن عربي بدر بعد اعتذاره

اعتذر عربي بدر لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر للشباب، للجهاز الفني للمنتخب بقيادة ربيع ياسين، وذلك قبل مباراة المنتخب الودية أمام نادي السكة الحديد.
وكان ربيع ياسين قد قرر استبعاد عربي بدر من منتخب الشباب، وذلك بعدما استخف اللاعب بأمر الخضوع لمسحة الكشف عن فيروس كورونا، ولكن اعتذر اللاعب اليوم واعترف بخطاءه وصفح عنه الخلوق ربيع ياسين عن العربي بدر وقرر اعادته لمعسكر المنتخب مرة أخرى.
يأتي ذلك في إطار استعدادات منتخب الشباب لبطولة شمال أفريقيا، والتي ستقام على الأراضي التونسية، وهي البطولة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب 2021 بموريتانيا.
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وتقام بطولة شمال أفريقيا في الفترة بين 15 و 24 ديسمبر المقبل، بمشاركة كل من مصر وتونس والجزائر ونيجيريا.
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