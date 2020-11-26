إصابة لاعبي منتخب الشباب بفيروس كورونا المستجد

أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها أعضاء منتخب الشباب، تحت 20 عاما، بقيادة ربيع ياسين، سلبية جميع عناصر المنتخب، باستثناء محمد أشرف ظهير الأهلي، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش، اللذان جاءت مسحتهما ايجابية بفيروس "كورونا"، وسيخضع الثنائي للبروتوكول الطبي.

وأجريت المسحة، أمس الأربعاء تحت إشراف وليد منظور طبيب منتخب الشباب، والذي أكد أنه سيتم إجراء مسحة ثانية قبل 72 ساعة من السفر إلى تونس، يوم 12 ديسمبر المقبل، للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا بمشاركة تونس والجزائر وليبيا والمغرب.

ومن المقرر ان يستعد منتخب مصر للشباب للسفر من أجل المشاركة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا بمشاركة تونس والجزائر وليبيا والمغرب.

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ويتكون الجهاز الفني لمنتخب الشباب من عبد الستار صبري وهشام عبد المنعم وأحمد فاروق مدربين ومحمد رزيقة مدربا لحراس المرمي ودكتور وليد منظور طبيب وهشام عبد العزيزأخصائي العلاج الطبيعي وعلاء سعيد للأدوات المساعدة.

