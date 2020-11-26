وفاة الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

توفي اليوم الخميس الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقى، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك عن عمر يناهز الـ55 عاما.

حافظ أبو سعده هو سياسي مصري، و ناشط في مجال حقوق الإنسان والرئيس الحالي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان, عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

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