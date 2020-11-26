مرشح الغلابة..اكتساح مواطن تكفل المواطنون بمصاريفه.. تميمة انتخابات البرلمان الجديد.. الرد الحاسم على ادعاءات التوجيه المسبق للانتخابات

لازالت الانتخابات المصرية قادرة على صنع الإبهار، وخلق مجموعة من المفارقات والمفاجآت التي وإن دلت على شئ، فإنما تدل على وجود حالة حراك سياسي حقيقية، تدعمها معايير النزاهة والشفافية والابتعاد عن الأشكال التي تصدرت العهد البائد من تزوير بالصناديق الخشبية وحسم مسبق للنتيجة وغيرها من الممارسات التي اختفت ولم يعد لها وجود.

تحيا مصر رصد فوز "مرشح الغلابة" في البحيرة، واكتساحه للعرس الانتخابي، في الوقت الذي شاع وتردد فيه أن الناخبون هم من تكفلوا بمصاريفه الانتخابية، لنكون بصدد مفاجأة انتخابية تشير إلى أي مدى يتحكم الشارع في نتيجة انتخابات نوابه، دون تدخلات أو توجيهات مسبقة.

حصول أحمد حلمي الشيشينى المستقل الملقب بـ"مرشح الغلابة"على أكثر من 59 ألف صوت وحصوله على المركز الأول بين منافسيه، يجعل منه تميمة وأيقونة انتخابات مصر في العام 2020، ليكون صفعة على وجه كل من حاول تشويه الانتخابات واغتيال الجهود الضخمة التي بذلتها القوى السياسية، وإفساد العرس الانتخابي بترديد نغمات أباطيل قنوات الإخوان التي تنشرسمومها من الخارج.