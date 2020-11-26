مرشح الغلابة..اكتساح مواطن تكفل المواطنون بمصاريفه.. تميمة انتخابات البرلمان الجديد.. الرد الحاسم على ادعاءات التوجيه المسبق للانتخابات

لازالت الانتخابات المصرية قادرة على صنع الإبهار، وخلق مجموعة من المفارقات والمفاجآت التي وإن دلت على شئ، فإنما تدل على وجود حالة حراك سياسي حقيقية، تدعمها معايير النزاهة والشفافية والابتعاد عن الأشكال التي تصدرت العهد البائد من تزوير بالصناديق الخشبية وحسم مسبق للنتيجة وغيرها من الممارسات التي اختفت ولم يعد لها وجود.
تحيا مصر رصد فوز "مرشح الغلابة" في البحيرة، واكتساحه للعرس الانتخابي، في الوقت الذي شاع وتردد فيه أن الناخبون هم من تكفلوا بمصاريفه الانتخابية، لنكون بصدد مفاجأة انتخابية تشير إلى أي مدى يتحكم الشارع في نتيجة انتخابات نوابه، دون تدخلات أو توجيهات مسبقة.
حصول أحمد حلمي الشيشينى المستقل الملقب بـ"مرشح الغلابة"على أكثر من 59 ألف صوت وحصوله على المركز الأول بين منافسيه، يجعل منه تميمة وأيقونة انتخابات مصر في العام 2020، ليكون صفعة على وجه كل من حاول تشويه الانتخابات واغتيال الجهود الضخمة التي بذلتها القوى السياسية، وإفساد العرس الانتخابي بترديد نغمات أباطيل قنوات الإخوان التي تنشرسمومها من الخارج.
البحث والتقصي وراء أحمد حلمي الشيشيني يجد في محطات حياته مفاجآت لاتدل إلا على أن هناك شباب مصري قادر على صنع المستحيل، وتحدي أية ظروف وسياقات راهنة، وحصد محبة وتأييد الجموع، وترجمة ذلك في مساره السياسي السليم والشرعي.
حالة الاحتفاء التي أظهرتها قنوات ووسائل إعلام عالمية، تجعل من الشيشيني أحد أكثر النواب اللذين سيسلط عليهم الضوء، متوقعين أن يكون هو عنوان حالة برلمانية فريدة، مترقبين أداءه تحت قبة البرلمان ومواصلة انحيازه لمن أوصلوه إلى موقعه الحالي.
كشفت النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب بالبحيرة في مصر، حصول أحمد حلمي الشيشينى المستقل الملقب بـ"مرشح الغلابة"على أكثر من 59 ألف صوت وحصوله على المركز الأول بين منافسيه.
ويأتي هذا النجاح الساحق للمرشح المستقل الملقب بـ"مرشح الغلابة" بالانتخابات وتغلبه على منافسيه الأقوياء من ذوى الخبرة السياسية للمرة الأولى.
ويعتمد أحمد الشيشينى الذى يحمل مؤهلا جامعيا ويعمل فى أحد ملاعب كرة القدم، على الشباب الذين قدموا له الدعم المادي والمعنوي خاصة أبناء قريته النجيلة حتى وصل الأمر إلى جمع رسوم تقديمه في الانتخابات ليكون سفيرا لهم في البرلمان والتعبير بصدق عن أحلامهم ومطالبهم المشروعه.
وكانت اللجنة العامة المشرفة على جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، أعلنت البيان الإحصائى للنتائج الأولية لفرز الأصوات بالدائرة التاسعة ومقرها مركز كوم حمادة بالبحيرة، وتضمن البيان الإحصائي حصول المرشح عاصم عبد العزيز مرشد على 51630 صوتا، والمرشح أحمد حلمي الشيشيني على 95464 صوتا، والمرشح طلبة أحمد ثابت النحال على 55010 صوتا، ومحمد سمير بلتاجي على 43324 صوتا.
وبلغ عدد الناخبين اللذين أدلوا بأصواتهم باللجان الانتخابية 107394 ناخبا، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 104714 صوتا، فيما جاءت الأصوات الباطلة 4680 صوتا.
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