عاجل.. وفاة حافظ أبو سعدة 

جدة - نرمين السيد - وأعلنت المحامية بالنقض، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان، وفاة زوجها الحقوقى، حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن عمر ناهز 55 عاما.

نهاد أبو القمصان كتبت على حسابها على فيسبوك: "حب عمرى وأبو أولادى وأعظم راجل شفته وعشت معاه وطول عمرى مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبو سعدة المحامى والمناضل الحقوقى.. لبى نداء ربه.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعو له.. وادعولنا".

وكان حافظ أبو سعدة، أصيب بفيروس كورونا، ونقل إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج، قبل أن توافيه المنية اليوم.