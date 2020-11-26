بالتفاصيل.. أماكن سقوط الأمطار المتوقعة بدءا من الجمعة وحتى الأربعاء المقبل

جدة - نرمين السيد - وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.

وفيما يلى خريطة سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية خلال الفترة المذكورة:

وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية، توقعوا أن يكون طقس، اليوم الخميس، لطيفا نهارا باردا ليلا، مع سقوط أمطار على معظم الأنحاء ما بين خفيفة وغزيرة.