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جدة - نرمين السيد - وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.
وفيما يلى خريطة سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية خلال الفترة المذكورة:
وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية، توقعوا أن يكون طقس، اليوم الخميس، لطيفا نهارا باردا ليلا، مع سقوط أمطار على معظم الأنحاء ما بين خفيفة وغزيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالتفاصيل.. أماكن سقوط الأمطار المتوقعة بدءا من الجمعة وحتى الأربعاء المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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