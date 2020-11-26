النشرة المرورية : هدوء نسبى على كافة المحاور .. وزحام بكوبرى 15 مايو

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية، مساء اليوم الخميس، تشهد حالة من الهدوء النسبى على كافة المحاور، واستعدادات مكثفة للإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات.





وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، إلى أن الإدارة العامة للمرور، فعلت خط الإغاثة 01221110000، ونشرت الخدمات المرورية، تحسبا لسوء الأحوال الجوية.

وأوضح صابر، أن بعض قطاعات الطرق الدائرية تشهد بعض الأحجام أقل من معدلاتها، وخاصة أعلى الدائرى، وأعلى البساتين، وأعلى الأوتوستراد، وأعلى مناطق المرج، وأعلى منطقة بشتيل، مشيرا إلى وجود بعض أعمال الصيانة والإنشاءات فى هذه المحاور.

وأضاف صابر، أن محور 26 يوليو الحركة المروية فيه مرضية تماما، مشيرا إلى أن كافة محاور الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى.

ونوه صابر إلى أن كافة المحاور والطرق الداخلية فى محافظة الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، وسط انتشار الخدمات المرورية من قبل الإدارة العامة لمرور الجيزة، لتصفية أى كثافات متوقعة، ووضع العلامات الإرشادية على الطرق.

وفى محافظة القاهرة، قال صابر، إن كافة الطرق والمحاور فيها مرضية تماما، مشيرا إلى وجود بعض الأحجام فقط للقادم من طريق مصر- إسماعيلية الصحراوى، ومتجه لمطلع كوبرى الحرفيين، وموقف العاشر، ناصحا باستخدام نفق سعد الدين الشاذلى، ونخرج منه إلى الطريق الدائرى، والنزول على محور الثورة.

ونصح صابر، بتجنب منطقة الأعمال بمحور الفردوس بصلاح سالم لوجود بعض الأحجام، ويفضل سلوك محور النصر بديلا عنه، مشيرا إلى إمكانية استخدام جميع الكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة، ما عدا كوبرى 15 مايو.

واختتم محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، باستخدام نفق الأزهر بدلا عن شارع الأزهر ومناطق وسط المدينة، مشيرا إلى أن الحركة المرورية فى باقى المحافظات ومحاور الوجه البحرى والقبلى تعمل بشكل مرض ما عدا الطرق التى تم توضيحها.