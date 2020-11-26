بسبب كورونا| وفاة حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

توفي قبل قليل، الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الدكتورة نهاد أبو القمصان، زوجة أبو سعدة: “حب عمرى وأبو أولادي وأعظم راجل شفته وعشت معاه وطول عمري مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقي، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لبى نداء ربه، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكانت آخر تغريدات حافظ أبو سعدة، عبر حسابه على “تويتر”، قال فيها: “فيه فتاوى تشعر معاها إنها تطلق لخلق جدل وهمي وليس لها أي إمكانية تحقيق طالما لا ينظمها قانون الأحوال الشخصية وبما يضمن حقوق كل طرف”.