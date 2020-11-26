نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تتفقد مصنعًا للخزف ومعرضًا للمنتجات الحرفية.. وأعمال تطوير مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مصنعا للخزف ومعرض منتجات حرفية تتضمن السجاد والكليم ومنتجات الأرابيسك.

وأضافت أن الحرف اليدوية تمثل جزءا كبيرا من المجتمع المحلي في الوادي الجديد سواء حرف يدوية أو مصنوعات ومنتجات النخيل أو سواء المنسوجات وصناعة الملابس.

وشاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في تسليم أجهزة العرائس لـ ٨٠ فتاة من المقبلات على الزواج بالمحافظة، في إطار مبادرة "دكان الفرحة " بالشراكة مع صندوق "تحيا مصر"، وذلك بمقر الصالة المغطاة بالمحافظة.

وخلال مشاركتها في تسليم أجهزة العرائس للفتيات المقبلات على الزواج، دعت نيفين القباج الفتيات للدخول على منصة "مودة" والحصول على الكشف الطبي المناسب هن وأزواجهن قبل الزواج، كما دعت لنشر التوعية ببرنامج "٢ كفاية" للحصول على التوعية اللازمة ببرامج تنظيم الأسرة وطرق التربية الإيجابية للأطفال.

كما تفقدت وزيرة التضامن الإجتماعي أعمال تطوير مركز تأهيل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، تمهيدا لافتتاحه قريبا، والذي تكلف ٢٥٠ مليون جنيه، حيث يتضمن استراحات ويشمل الإقامة والاعاشة مجانا للحالات وذويها ومزود بكافة الأجهزة الحديثة ويخضع لإشراف متخصصين من الأستاذة والدكاترة بجامعة بني سويف.

وتعليقا على تفقد أعمال تطوير مركز تأهيل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الخطوة جاءت بالشراكة مع شركة "فاركو للأدوية" والجمعية الشرعية، مشيرة إلى أن المركز يمثل نموذجا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل اهتمام القيادة السياسية بهم.

وخلال الزيارة، تفقدت الوزيرة أيضا مخبز الطوارئ المتنقل والذي يستهدف الحالات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال زيارتها اليوم الخميس لمحافظة الوادي الجديد، رافقها خلالها اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، حيث تفقدت خلال الزيارة عددا من المواقع.