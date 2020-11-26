نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القباج تتفقد قافله الهلال الأحمر بالوادي الجديد وتشيد بجهودهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، أعمال قافلة الهلال الأحمر المصري بالمحافظة والتي قدمت المساعدات الطبية والاغاثية من المواد الغذائية وأدوات الحماية الشخصية لأكثر من ٥٠٠ مستفيد، وذلك في إطار مساعدة المناطق الأكثر احتياجا للتصدي لفيروس كورونا.

وتم تقديم الخدمات الطبية في تخصصات الجلدية والباطنة والاطفال والعظام الي جانب الادوية المجانية وتوزيع أدوات الحماية الشخصية مع الالتزام بكافة الاجراءت الاحترازية، كما تقوم مجموعة من المتطوعين بتوزيع عدد ١٠٠ كرتونة غذائية وكرتونة أدوات نظافة وحماية شخصية للاسر المتضررة وذلك في اولي مراحل المساعدات التي يقوم بها الهلال الاحمر المصري.

واشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بقافلة الهلال الأحمر المصري لتقديم المساعدات الطبية والإغاثية، التي تم تعزيزها من وزارة الصحة والسكان، مشيرة إلى أن هناك شراكة وطيدة بين الهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة من أجل إعلاء صحة المواطنين، خاصة في المناطق النائية وللأسر غير القادرة، مشيرة إلى أن الدولة تتعامل مع الفقر من منظور متكامل يتضمن الجانب المادي والصحي والثقافي والاقتصادي.

كما أشادت نيفين القباج بجهود التطوير المبذولة في المحافظة، مؤكدة أن علاقة الوزراء بالمحافظين علاقة وطيدة نظرا لما تقدمه المحليات من التسهيلات والشراكات التي يمكن تطويرها بالتعاون مع الوزارات.

وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف تطوير مراكز التكوين المهني بالشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع قاعدة فرص العمل المتوفرة في المحافظات.

وأكدت القباج أن توجيهات القيادة السياسية باستمرار تركز على الاهتمام بالمجتمعات المحلية والتشغيل والتمكين الاقتصادي بهدف دعم الاقتصاديات المحلية التي تنعكس على خطة التنمية.

جاء ذلك خلال زيارتها اليوم الخميس لمحافظة الوادي الجديد، رافقها خلالها اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، حيث تفقدت خلال الزيارة عددا من المواقع.

