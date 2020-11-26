نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تشهد بروتوكول تعاون بين محافظة الوادي الجديد والمركز النموذجي لرعاية المكفوفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الوادي الجديد والمركز النموذجي لرعاية وتأهيل المكفوفين، وقعه من جانب المحافظة اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد ومن جانب المركز الدكتورة إقبال عبد المنعم السمالوطي.

ويهدف البروتوكول لتقديم دراسات خاصة بإنشاء وحدة مصغرة داخل مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات الطباعة والحرف اليدوية والألعاب الرياضية والتدريبات والفرق الموسيقية والإرشاد الأسرى على أن يقوم المركز النموذجي لرعاية وتأهيل المكفوفين بتسويق منتجات ذوي الإعاقة بمركز التأهيل في معرضه الدائم بالقاهرة.

كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الوادي الجديد وجامعة بني سويف، وقعه من جانب المحافظة اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، ومن جانب جامعة بني سويف، الدكتور منصور حسن أحمد رئيس الجامعة، حيث يركز البروتوكول على تدريب عدد من المتخصصين والمهتمين بمجال ذوي الاحتياجات الخاصة داخل الجامعة ومراكزها المتخصصة.

جاء ذلك خلال زيارتها اليوم الخميس لمحافظة الوادي الجديد، رافقها خلالها اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، حيث تفقدت خلال الزيارة عددا من المواقع.