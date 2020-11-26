نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير محور المحمودية بالبحيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية، واللواء أحمد العزازي، ممثل وزارة الدفاع، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى جانب مسئولي الجهات المعنية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة البحيرة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن تطوير محور ترعة المحمودية له أهمية قصوى، مشيرًا إلى أنه يُعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها خلال هذه المرحلة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مضيفًا أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تعظيم الاستفادة من الأراضي الواقعة على جانبي المحور، وذلك من خلال اقامة العديد من المناطق الخدمية والاستثمارية، وما ستتيحه هذه المناطق من أنشطة مختلفة تسهم في تلبية المتطلبات التنموية والاستثمارية، وتوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، لافتا كذلك إلى ما ستوفره أعمال التطوير من حلول لمشكلات المرور على طول المحور.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم الاتفاق على الاستفادة من الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف على محور المحمودية؛ وذلك لإقامة مشروعات خدمية عليها، وفي هذا الصدد، سيتم تعويض وزارة الأوقاف إما من خلال إعطائها أراضي بديلة، أو من خلال دخولها كشريك بالأرض في المشروع، على أن تحصل على حصتها عند الانتهاء من تنمية المشروع.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض التعديات الواقعة على ترعة المحمودية، وقيام الجهات المعنية بتنفيذ إزالة هذه التعديات، لافتا إلى أنه تم تطهير ترعة المحمودية، وذلك لمسافة 13.5 كم بنطاق مركز ومدينة كفر الدوار، بمعرفة الهيئة الهندسية.

وأضاف أنه تم حصر كامل المباني الموجودة علي جانبي الترعة بالجزء الخلفي بترعة المحمودية والانتهاء من رفع احداثيات حرم الترعة، وتم الانتهاء من تحديد المنازل والمباني المتعدية علي حرم ترعة المحمودية، كما تمت الإشارة إلى حصر أراضي المصانع غير المستغلة والأراضي المقترحة لإقامة مشروع إسكان "بشاير الخير"، وكذا تم حصر الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف والمجاورة للمصانع، حيث تم رفع إحداثياتها لبحث إمكانية إقامة مشروعات عليها.

ولفت المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أنه تم الاتفاق على استغلال عدد من قطع الأراضي التابعة لوزارة قطاع الأعمال في تطوير محور المحمودية بالبحيرة، سواء بتنفيذ مشروع "بشاير الخير"، أو غيره من المشروعات الخدمية والتنموية، بما يُسهم في تحقيق صورة حضارية لهذا المحور، على غرار ما حدث في محور المحمودية بالإسكندرية، كما تم التأكيد أنه يتم التنسيق على أعمال نقل المرافق بالكامل، ولا توجد أي مشكلات في هذا الصدد.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مخطط مشروع إنشاء محور التعمير بالإسكندرية، وموقفه التنفيذي، حيث تمت الإشارة إلى أن المرحلة الأولى منه تمتد بطول 35 كم، بواقع 8 حارات مرورية في كل اتجاه، وسيتضمن مجموعة من المناطق التنموية التي تتسع لإقامة عدد من الانشطة الخدمية والتنموية، فيما ستمتد المرحلة الثانية من المشروع بطول 24.5 كم، وفى هذا الصدد تم التوافق على بعض الأعمال الخاصة بنقل المرافق، وذلك بهدف سرعة الانتهاء من أعمال المشروع، وحل بعض التشابكات في مواقع العمل.

