ثورى ومناضل.. رحيل هادئ للحقوقي حافظ أبو سعدة

توفي الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقى، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك عن عمر يناهز الـ55 عاما.

حافظ أبو سعده هو سياسي مصري، و ناشط في مجال حقوق الإنسان والرئيس الحالي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان, عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ولد أبو سعدة عام 1965 بالقاهرة، وشارك معارضًا ضمن الحركة الطلابية في الثمانيات ضد حكومة الرئيس مبارك، واعتقل عدة مرات بسبب أنشطته المعارضة، وبعد تخرجه من كلية الحقوق عمل كمحام في مجال حقوق الإنسان وانخرط في المجتمع المدني المصري، وتبوأ العديد من المناصب منها رئاسة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ثم عُين في منتصف الالفينيات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي شكلته الحكومة المصرية انذاك، وهو أيضا عضو في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وكان مبعوثها إلى جامعة الدول العربية من عام 2004 إلى عام 2007.

كان أبو سعدة مشاركًا فاعلًا فى الحياة السياسية فى مصر، وله العديد من المواقف الوطنية البارزة، فقد كان من ضمن الوجوه البارزة التى تصدت إلى جماعة الإخوان المسلمين، وكانت آخر تصريحاته تؤكد أن مصر حطمت مخطط لتقسيم المنطقة.

شارك أبو سعدة في عشرات المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك يحضر جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بانتظام كممثل للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي لديها عضوية استشارية لدى الأمم المتحدة تعطيها الحق في مراقبة جلسات الأمم المتحدة المختلفة.

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أيد أبو سعدة ثورة يناير ضد نظام مبارك، وشارك في الاحتجاجات التي أطاحت بحسني مبارك في 11 فبراير 2011، كما عارض بشدة نظام الإخوان المسلمين وشارك في مظاهرات 30 يونيو 2013 التي أدت في نهاية المطاف إلى خلع الرئيس مرسي في 3 يوليو 2013.